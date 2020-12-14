В Госдуме предложили увеличить страховые суммы вкладов для семей с детьми

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить страховые суммы по вкладам для лиц, имеющих несовершеннолетних детей. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили увеличить страховые суммы вкладов для семей с детьми
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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В своём обращении парламентарий отметил, что возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается держателям счетов в 100%-ном размере суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей.

При этом на максимальное возмещение — 1,4 млн рублей — в равной степени сегодня могут рассчитывать как вкладчики с детьми, так и не имеющие их.

Однако, отмечает Власов, пострадавшие с детьми могли использовать свои вклады как инструмент для содержания ребёнка, как накопление средств на его будущее или на получение им образования.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части увеличения страховой суммы вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 млн рублей) за каждого несовершеннолетнего ребёнка, который находится у него на иждивении на момент наступления страхового случая», — говорится в тексте обращения.

По мнению Власова, принятие данной меры стало бы дополнительной гарантией финансового благополучия для семей с детьми, поддержка которых является одной из приоритетных задач российского государства.

Ранее в Госдуме предложили оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%.

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