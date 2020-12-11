АвтоВАЗ отменил приказ о четырёхдневной рабочей неделе

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АвтоВАЗ принял решение отменить приказ о введении неполной (четырёхдневной) рабочей недели с 1 января 2021 года из-за обеспеченности заказами. Об этом говорится в сообщении компании.
АвтоВАЗ отменил приказ о четырёхдневной рабочей неделе
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, это связано с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.

Как уточняет агентство, ранее АвтоВАЗ собирался ввести четырёхдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативным прогнозом развития авторынка.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели.

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