АвтоВАЗ отменил приказ о четырёхдневной рабочей неделе
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- РИА Новости
«Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на первые месяцы 2021 года благодаря мерам по поддержке автомобильной отрасли», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, это связано с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для нужд медиков, а также необходимостью восполнить запасы автомобилей у дилеров.
Как уточняет агентство, ранее АвтоВАЗ собирался ввести четырёхдневную рабочую неделю с января 2021 года на полгода в связи с негативным прогнозом развития авторынка.
Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил перспективы четырёхдневной рабочей недели.