В Ростовской области задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский» Ростовской области вместе с коллегами из Пролетарского района задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника.

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в апреле 2020 года в территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя государственного природного заказника «Горненский». Он сообщил о похищении верблюжонка, появившегося шестью днями ранее.

Полиция завела уголовное дело.

«В результате проверки оперативно-значимой информации предполагаемый похититель был установлен и задержан. Им оказался 30-летний житель Усть-Донецкого района. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк.

Фигурант заявил, что продал животное местному предпринимателю, который не знал о похищении. В настоящее время верблюжонок возвращён в заказник.

В январе в прокуратуре Калужской области сообщили о похищении десяти макак из центра реабилитации диких животных.