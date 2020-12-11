В Ростовской области задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника

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Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Красносулинский» Ростовской области вместе с коллегами из Пролетарского района задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника.
В Ростовской области задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника
  • РИА Новости

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в апреле 2020 года в территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя государственного природного заказника «Горненский». Он сообщил о похищении верблюжонка, появившегося шестью днями ранее.

Полиция завела уголовное дело.

«В результате проверки оперативно-значимой информации предполагаемый похититель был установлен и задержан. Им оказался 30-летний житель Усть-Донецкого района. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк.

Фигурант заявил, что продал животное местному предпринимателю, который не знал о похищении. В настоящее время верблюжонок возвращён в заказник.

В январе в прокуратуре Калужской области сообщили о похищении десяти макак из центра реабилитации диких животных.

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