В Ростовской области задержали подозреваемого в краже верблюжонка из заказника
- РИА Новости
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, в апреле 2020 года в территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя государственного природного заказника «Горненский». Он сообщил о похищении верблюжонка, появившегося шестью днями ранее.
Полиция завела уголовное дело.
«В результате проверки оперативно-значимой информации предполагаемый похититель был установлен и задержан. Им оказался 30-летний житель Усть-Донецкого района. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк.
Фигурант заявил, что продал животное местному предпринимателю, который не знал о похищении. В настоящее время верблюжонок возвращён в заказник.
В январе в прокуратуре Калужской области сообщили о похищении десяти макак из центра реабилитации диких животных.