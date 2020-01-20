В Калуге заявили о краже десяти обезьян из центра реабилитации диких животных

В прокуратуре Калужской области сообщили о похищении десяти макак из центра реабилитации диких животных.

Как сообщает kp40.ru, их стоимость оценивается как минимум в 250 тыс. рублей.

«Неустановленное лицо незаконно проникло в помещение ангара и тайно похитило находившихся там на передержке 10 яванских макак, которые ранее были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что злоумышленник с похищенными обезьянами скрылся с места происшествия.

Виновнику грозит до шести лет лишения свободы.