Артемий Лебедев поздравил RT c 15-летием

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Поздравляю RT с 15-летием», — сказал Лебедев.

Он напомнил, что RT и Студия Артемия Лебедева представили коллаборацию к 15-летию телеканала.

«Я очень счастлив этому сотрудничеству и очень счастлив помогать здоровой пропаганде здорового человека», — добавил Лебедев.

Также Студия Артемия Лебедева разработала капсульную коллекцию юбилейного мерча для онлайн-магазина RT SHOP.

Всего в коллекции три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и т. д.

Первая линейка содержит товары с юбилейным логотипом RTXV.

Вторая использует принт — камуфляжную мозаику из российских и международных голосов на информационном поле.

Третья линейка обыгрывает тему противостояния RT и цензуры.