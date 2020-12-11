Артемий Лебедев поздравил RT c 15-летием

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев поздравил телеканал RT с 15-летием.
Артемий Лебедев поздравил RT c 15-летием
  • © РИА Новости

«Поздравляю RT с 15-летием», — сказал Лебедев.

Он напомнил, что RT и Студия Артемия Лебедева представили коллаборацию к 15-летию телеканала.

«Я очень счастлив этому сотрудничеству и очень счастлив помогать здоровой пропаганде здорового человека», — добавил Лебедев.

Также Студия Артемия Лебедева разработала капсульную коллекцию юбилейного мерча для онлайн-магазина RT SHOP.

Всего в коллекции три тематические линейки, куда вошли футболки, декоративные подушки с пайетками, сумки и т. д.

Первая линейка содержит товары с юбилейным логотипом RTXV.

    Вторая использует принт — камуфляжную мозаику из российских и международных голосов на информационном поле.

    Третья линейка обыгрывает тему противостояния RT и цензуры. 

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