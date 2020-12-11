За сутки в Москве вылечились почти 6 тысяч пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом, как пишут «Известия», сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Ещё 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 518 889», — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что среди 7,5 тыс. доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, так как антитела в организме человека после коронавирусной инфекции могут сохраняться несколько месяцев.