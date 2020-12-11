Более 10 тысяч военнослужащих прошли вакцинацию от COVID-19 в России

Более 10 тыс. военнослужащих в России получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Из уже полученных Минобороны России 14,5 тыс. вакцин, по состоянию на 10 декабря сего года, прошли вакцинацию более 10 тыс. военнослужащих», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Конашенкова, до конца текущего года прививку от коронавируса получат около 100 тыс. военнослужащих.

«В военных округах и на Северном флоте были сформированы 300 бригад военных медиков, прошедших специальную подготовку по проведению вакцинации военнослужащих», — сказал представитель оборонного ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что уровень заболеваемости коронавирусом в российской армии на 25% ниже, чем в целом по стране.