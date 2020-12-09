Шойгу рассказал о заболеваемости коронавирусом в российской армии

Уровень заболеваемости коронавирусом в российской армии на 25% ниже, чем в целом по стране, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране», — заявил Шойгу на ведомственном совещании.

Он отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря принятым мерам.

«По моему поручению в марте 2020 года создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность проводимого комплекса профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий», — сказал министр.

5 декабря в танковую армию Западного военного округа поступила первая партия из нескольких сотен доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.