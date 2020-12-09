Шойгу рассказал о заболеваемости коронавирусом в российской армии
- РИА Новости
«Заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тыс. человек на 25% ниже, чем по стране», — заявил Шойгу на ведомственном совещании.
Он отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря принятым мерам.
«По моему поручению в марте 2020 года создан оперативный штаб, результаты работы которого показывают эффективность проводимого комплекса профилактических, противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий», — сказал министр.
5 декабря в танковую армию Западного военного округа поступила первая партия из нескольких сотен доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.