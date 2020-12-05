Танковая армия ЗВО получила партию вакцины от коронавируса

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В танковую армию Западного военного округа поступила первая партия из нескольких сотен доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Танковая армия ЗВО получила партию вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба ЗВО. 

«Партия вакцины от новой коронавирусной инфекции поступила в гвардейскую танковую армию Западного военного округа. В танковое объединение поступило несколько сотен доз вакцины», — цитирует сообщение ТАСС. 

Отмечается, что в первую очередь будут привиты командный состав, медицинские работники, которые работают с больными COVID-19, и личный состав, привлечённый к несению боевого дежурства.

Всего войсками ЗВО было получено более 3 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Ранее Балтийский флот получил первую партию вакцины от коронавируса.

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