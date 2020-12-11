Эксперт назвал самых опасных распространителей COVID-19 в России

Самые опасные распространители коронавируса в России — это инфицированные, находящиеся в закрытом помещении и контактирующие с другими людьми. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты», — приводит «Лента.ру» ответ Горелова на вопрос о главных распространителях коронавируса.

По его мнению, «классическим примером» подобных мест является общественный транспорт.

«Это результат несоблюдения основного правила: болен — останься дома, — добавил специалист.

Он также подчеркнул, что в закрытых помещениях при длительном контакте «легко можно заразиться и от бессимптомного».

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что хорошая вентиляция в общественном транспорте, офисе и магазинах поможет бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.