Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.