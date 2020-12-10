Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

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Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в научном центре Федерального медико-биологического агентства России в подмосковном Красногорске.
Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России», —  говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.

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