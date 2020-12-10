Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в лаборатории научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что «проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности».
Ранее сообщалось, что в Московской области произошёл пожар в лаборатории Федерального медико-биологического агентства.