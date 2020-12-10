Путин обязал чиновников предоставить данные о цифровых финансовых активах

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские чиновники до 31 июня 2021 года обязаны предоставить данные о цифровых финансовых активах.
Путин обязал чиновников предоставить данные о цифровых финансовых активах
  • РИА Новости

Об этом говорится на портале правовой информации.

«Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение государственных должностей... представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)», — говорится в документе.

Ранее депутаты Государственной думы приняли закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев.

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