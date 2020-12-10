В Татарстане перед судом предстанут четверо обвиняемых в мошенничестве с квартирами

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против четырёх человек, которые обвиняются в мошенничестве с квартирами.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2008—2019 годах фигуранты и неустановленные лица похитили средства у 65 граждан. Они предлагали жертвам помощь в покупке квартир по льготным ценам в рамках государственных социальных программ.

Ущерб оценивается в сумму более 63 млн рублей.

Дело будет направлено в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.