В Татарстане перед судом предстанут четверо обвиняемых в мошенничестве с квартирами
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
По версии следствия, в 2008—2019 годах фигуранты и неустановленные лица похитили средства у 65 граждан. Они предлагали жертвам помощь в покупке квартир по льготным ценам в рамках государственных социальных программ.
Ущерб оценивается в сумму более 63 млн рублей.
Дело будет направлено в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.