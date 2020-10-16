Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством

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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.
Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством
  • Pixabay

«Клиенту банка нужно сказать на такие звонки: «Спасибо, я сам перезвоню в банк» и положить трубку. Всё это упирается, с одной стороны, в нашу собственную поражающую правовую безграмотность», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, многие мошеннические звонки поступают из тюрем от заключённых, которые представляются различными должностными лицами.

Ранее замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что мошенники стали звонить клиентам Сбера и сообщать о якобы начале следственных действий в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.

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