Эксперт прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

«Клиенту банка нужно сказать на такие звонки: «Спасибо, я сам перезвоню в банк» и положить трубку. Всё это упирается, с одной стороны, в нашу собственную поражающую правовую безграмотность», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, многие мошеннические звонки поступают из тюрем от заключённых, которые представляются различными должностными лицами.

Ранее замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что мошенники стали звонить клиентам Сбера и сообщать о якобы начале следственных действий в отношении сотрудников финансовой организации, убеждая их перевести деньги на другой счёт.