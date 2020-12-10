Перед судом предстанут организаторы фиктивных медцентров в Пензенской и Нижегородской областях

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Перед судом предстанут организаторы и сотрудники двух фиктивных медицинских центров в Пензенской и Нижегородской областях.
Перед судом предстанут организаторы фиктивных медцентров в Пензенской и Нижегородской областях
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли организации под видом известных международных клиник. Сотрудники кол-центра звонили потенциальным клиентам и предлагали бесплатную диагностику. Затем жертв убеждали, что у тех имеются серьёзные заболевания, и предлагали заключить кредитный договор для оказания медуслуг. Их стоимость начиналась от 45 тыс. рублей.

Деятельность фиктивных центров пресекли в апреле 2017 года.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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