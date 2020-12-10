Посол Венесуэлы поздравил RT с 15-летием

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Посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса поздравил телеканал RT с 15-летием.
Посол Венесуэлы поздравил RT с 15-летием
  • РИА Новости

«Телевизионный канал RT продемонстрировал всему миру значимость эффективности, объективности и оперативности, осуществляя информационную работу из своих офисов в России и за рубежом, добившись того, что он рассматривается как противовес в мировой информационной системе, где можно объективно и своевременно получать информацию, отличную от информации крупных коммуникационных корпораций на Западе», — заявил он.

По его словам, RT стал всемирно известным брендом благодаря своей репутации, точности и надёжности.

«Боливарианское правительство Венесуэлы и данная дипломатическая миссия, которую я возглавляю, надеются, что узы сотрудничества и взаимной дружбы наших учреждений будут и впредь укрепляться и развиваться во всех сферах, в том числе в самой стратегически важной — в области коммуникации и информации», — добавил посол.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила телеканал RT с 15-летием.

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