Москалькова рассказала о вкладе RT в формирование образа России за рубежом
- РИА Новости
«Ваша телекомпания собрала лучших представителей журналистики — талантливых, энергичных, ответственных специалистов. Вы задаёте стандарты качества отечественного и мирового иновещания», — заявила она.
По её словам, телевизионная сеть RT, работая на нескольких иностранных языках, вносит огромный вклад в формирование объективного образа России за рубежом.
Как отметила Москалькова, канал успешно развивается, занимает высокие строчки в профессиональных рейтингах, внедряет современные цифровые технологии и расширяет охват зрительской аудитории.
Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».