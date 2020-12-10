Москалькова рассказала о вкладе RT в формирование образа России за рубежом

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравила телеканал RT с 15-летием.
Москалькова рассказала о вкладе RT в формирование образа России за рубежом
  • РИА Новости

«Ваша телекомпания собрала лучших представителей журналистики — талантливых, энергичных, ответственных специалистов. Вы задаёте стандарты качества отечественного и мирового иновещания», — заявила она.

По её словам, телевизионная сеть RT, работая на нескольких иностранных языках, вносит огромный вклад в формирование объективного образа России за рубежом.

Как отметила Москалькова, канал успешно развивается, занимает высокие строчки в профессиональных рейтингах, внедряет современные цифровые технологии и расширяет охват зрительской аудитории.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».

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