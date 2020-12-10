Чернышенко рассказал о мировой популярности RT

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».

«Если помните, когда-то Владимир Владимирович сказал, что у России нет границ. Мне кажется, что у Russia Today точно нет границ. Это, наверное, единственное такое СМИ, которое есть везде, во всех странах мира. Ну и прекрасно, что его ещё и смотрят наши россияне. Это говорит о высокой конкурентоспособности продукта (и внутри, и снаружи), который делают ваши ребята», — сказал он.

В связи с 15-летием RT Чернышенко пожелал сотрудникам телеканала, чтобы их родные и близкие не болели, чтобы не было войн и, как следствие, было меньше репортажей из горячих точек.

«Чтобы было больше позитива — про науку, образование, инновации. И мне кажется, что так должно быть. Потому что ну не может быть, чтобы было всё только хуже и хуже, должно становиться лучше», — добавил зампред правительства.

Ранее телеканал с 15-летием поздравил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают.