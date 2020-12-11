Космонавт Артемьев поздравил RT с 15-летием

Космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Я по роду своей деятельности бываю в тренажёрных центрах космических в Америке, в Японии, в Германии, в Канаде, и где бы я ни был, у нас всегда работает RT. И получается, что это как окошко на родину, потому что когда щёлкаешь по каналам, там же англоязычные бывают, не только русскоязычные, там испаноязычные, и всегда, когда переключаешь именно на этот канал, то всё равно веет русской культурой», — сказал он.

По словам Артемьева, он ни разу не видел у RT негатива, какая бы передача ни была — грустная или весёлая, события разные, но всё равно они с доброжелательным посылом.

«Я вам желаю, чтобы обязательно с какого-то момента в каждом экипаже, который летит в космос, неважно — на Международную космическую станцию, на Луну, на Марс, чтобы у вас обязательно был в экипаже корреспондент, внештатный это называется. Внештатный корреспондент, чтобы новости космические у вас были из первых рук, самые первые у нас на Земле, у тех людей, которые интересуются космонавтикой», — отметил он.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.