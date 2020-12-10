Зейналова заявила о беспристрастной подаче информации телеканалом RT

Телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.

«Очень прикольно, ребят, что вы неудобны. Это практически залог журналистики. В принципе, основа нашей профессии — быть неудобными всем, включая работодателя. У вас нет друзей, у вас нет врагов — вы просто даёте информацию», — сказала она.

Зейналова отметила, что «дорогого стоит» уметь сохранять подобный «дух неудобности».

Ранее журналист Дмитрий Смирнов в видеообращении по случаю 15-летия RT рассказал об одном из главных козырей телеканала.