Зейналова заявила о беспристрастной подаче информации телеканалом RT
«Очень прикольно, ребят, что вы неудобны. Это практически залог журналистики. В принципе, основа нашей профессии — быть неудобными всем, включая работодателя. У вас нет друзей, у вас нет врагов — вы просто даёте информацию», — сказала она.
Зейналова отметила, что «дорогого стоит» уметь сохранять подобный «дух неудобности».
Ранее журналист Дмитрий Смирнов в видеообращении по случаю 15-летия RT рассказал об одном из главных козырей телеканала.