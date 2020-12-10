Российский журналист Дмитрий Смирнов рассказал об одном из главных козырей RT

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Журналист Дмитрий Смирнов в видеообращении по случаю 15-летия RT рассказал об одном из главных козырей телеканала.

«Соцсети — один из главных козырей Russia Today. В этом сегменте, думаю, он опережает все остальные традиционные и нетрадиционные медиа. Тут удалось достичь синергии, до которой другим телеканалам и печатным или интернет-СМИ пока далеко», — сказал он.

Смирнов добавил, что, являясь человеком, работающим с источниками информации, он считает, что если что-то надо найти, например в YouTube, то «ты найдёшь это, скорее всего, в трансляции RT или Ruptly».

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».

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