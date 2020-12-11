В «Иннопрактике» поздравили RT с 15-летием

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Заместитель директора «Иннопрактики», омбудсмен по высокотехнологичным предприятиям Наталья Попова поздравила телеканал RT с 15-летием.

«Конечно, я смотрю Russia Today и всегда восхищаюсь профессионализмом ведущих, профессионализмом канала и правильным освещением российской повестки. И очень приятно действительно, что Russia Today смотрят очень многие из моих партнёров за рубежом, всегда искренне восхищаются той подачей материала, которую, собственно, канал делает», — сказала она.

По словам Поповой, всегда очень приятно видеть, что российская экономика значима в мировом пространстве и что RT даёт правильную, объективную информацию о том, как развиваются российские компании.

«Мне, как омбудсмену, конечно, всегда приятно видеть своих подопечных — национальных чемпионов на телеканале Russia Today», — отметила Попова.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.

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