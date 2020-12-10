Патриарх Кирилл поздравил RT c 15-летием

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил телеканал RT с 15-летием.
Патриарх Кирилл поздравил RT c 15-летием
  • АГН «Москва»

«За минувшее время значительно изменилось информационное и политическое пространство, мир столкнулся с новыми вызовами и проблемами», — отметил он.

По его словам, отрадно свидетельствовать, что в этих условиях телеканал остаётся верным высоким принципам профессиональной журналистики, освещает происходящие события ярко, правдиво и интересно.

«Благодаря слаженной работе большого и дружного коллектива телеканала миллионы зрителей во всех странах мира имеют возможность получать информацию из надёжного источника», — сказал патриарх.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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