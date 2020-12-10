В Севастополе школьные каникулы начнутся на неделю раньше
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Предлагается каникулы на неделю раньше начать, потому что видим — неделя к неделе прирост классов (закрытых на карантин. — RT). Среднее профессиональное образование работает в штатном режиме, садики — в штатном режиме. Школы и учреждения дополнительного образования — на неделю раньше отпускаем на каникулы. Аттестацию (учеников. — RT) закончить успеваем», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Таким образом, каникулы в школах продлятся с 21 декабря по 10 января для учеников средних школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные секции. Аттестация пройдёт до 18 декабря.
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