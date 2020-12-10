В Севастополе школьные каникулы начнутся на неделю раньше

Зимние каникулы в севастопольских школах начнутся на неделю раньше, чем обычно. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предлагается каникулы на неделю раньше начать, потому что видим — неделя к неделе прирост классов (закрытых на карантин. — RT). Среднее профессиональное образование работает в штатном режиме, садики — в штатном режиме. Школы и учреждения дополнительного образования — на неделю раньше отпускаем на каникулы. Аттестацию (учеников. — RT) закончить успеваем», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Таким образом, каникулы в школах продлятся с 21 декабря по 10 января для учеников средних школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные секции. Аттестация пройдёт до 18 декабря.

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