В Севастополе школьные каникулы начнутся на неделю раньше

Короткая ссылка
Зимние каникулы в севастопольских школах начнутся на неделю раньше, чем обычно. Такое решение принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
В Севастополе школьные каникулы начнутся на неделю раньше
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предлагается каникулы на неделю раньше начать, потому что видим — неделя к неделе прирост классов (закрытых на карантин. — RT). Среднее профессиональное образование работает в штатном режиме, садики — в штатном режиме. Школы и учреждения дополнительного образования — на неделю раньше отпускаем на каникулы. Аттестацию (учеников. — RT) закончить успеваем», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Таким образом, каникулы в школах продлятся с 21 декабря по 10 января для учеников средних школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные секции. Аттестация пройдёт до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить