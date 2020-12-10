Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле юношу
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры области.
«Обвиняемый арестован до 8 февраля 2021 года», — сказала собеседница.
Отмечается, что молодому человеку предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в Туле задержан 18-летний местный житель, готовивший нападение на учебное заведение. Силовики изъяли у него обрез охотничьего ружья.