Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле юношу

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Суд в Туле арестовал на два месяца молодого человека, который, по данным ФСБ, готовил вооружённое нападение на одно из учебных заведений.
Суд арестовал подозреваемого в подготовке нападения в Туле юношу
  • © Pattanaphong Khuankaew
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры области.

«Обвиняемый арестован до 8 февраля 2021 года», — сказала собеседница.

Отмечается, что молодому человеку предъявлено обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что в Туле задержан 18-летний местный житель, готовивший нападение на учебное заведение. Силовики изъяли у него обрез охотничьего ружья.

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