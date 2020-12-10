Международный симпозиум по робототехнике пройдёт в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге

Международный симпозиум по робототехнике состоится в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2021 года.

Об этом сообщает URA.RU.

«Международный симпозиум по робототехнике — это уникальное мероприятие, которому почти столько же лет, сколько в мире существуют роботы, — 50. Эти встречи приводят к сотням новых открытий, новых внедрений, толкают мировое производство к новым вершинам эффективности и производительности», — заявил программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин.

В мероприятии традиционно участвуют около 900 экспонентов и более 45 тыс. международных посетителей.

В рамках «Иннопрома» установят четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что выставка «Иннопром» в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.