Выставка «Иннопром» перенесена на июль 2021 года

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Международная выставка «Иннопром» в Екатеринбурге перенесена с июля 2020 года на июль 2021 года из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«Председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международной промышленной выставки «Иннопром», министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым принято решение о переносе запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 года в Екатеринбурге выставки на июль 2021 года, — приводит ТАСС сообщение Минпромторга России.

Отмечается, что решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предотвращение распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее оргкомитет ПМЭФ принял решение не проводить форум в 2020 году из-за коронавирусной инфекции. 

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