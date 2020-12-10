Захарова оценила принятие ООН резолюции о «милитаризации» Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма.

Захарова в ходе брифинга рассказала, что 7 декабря ГА ООН в ходе пленарного заседания приняла внесённую украинской стороной контрпродуктивную и политизированную резолюцию о «проблемах милитаризации» Крыма и районов Чёрного и Азовского морей.

«Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержала лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искажённой картиной мира, которая насаждается киевскими властями», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла резолюцию Украины о «проблеме милитаризации» Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.