В Анапе создали портал для предложений по развитию курорта

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Мэрия Анапы создала портал, где граждане могут предложить свои проекты развития курорта.
В Анапе создали портал для предложений по развитию курорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Проекты принимаются по семи направлениям: «Туризм», «Событийная программа», «Медиапроекты и кино», «Умный город», «Образование», «Благоустройство и ЖКХ», «Спорт». Организаторы обещают реализовать лучшие идеи, что, по их мнению, сделает авторов частью истории города.

«Решили создать портал, где каждый может не только поделиться своей идеей, но и найти поддержку, чтобы воплотить её в жизнь. Будет рассмотрено каждое предложение. Свежий взгляд — это всегда интересно. Мы ждём оригинальные идеи и гарантируем, что самые яркие проекты будут реализованы», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию в Санкт-Петербурге.

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