Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей

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Из Египта в Россию экстрадировали мужчину, обвиняемого в присвоении денежных средств, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru.

По данным следствия, в 2012 году, когда обвиняемый занимал пост генерального директора компании, он взял кредит для рефинансирования долгов. С помощью фиктивных договоров найма мужчина вывел более 300 млн рублей.

В 2018 году его объявили в международный розыск.

Из Египта обвиняемого экстрадировали в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России.

Ранее Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей.

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