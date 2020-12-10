Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в присвоении 300 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru.
По данным следствия, в 2012 году, когда обвиняемый занимал пост генерального директора компании, он взял кредит для рефинансирования долгов. С помощью фиктивных договоров найма мужчина вывел более 300 млн рублей.
В 2018 году его объявили в международный розыск.
Из Египта обвиняемого экстрадировали в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России.
Ранее Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей.