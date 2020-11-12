Испания выдала России обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей

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Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Испания выдала России обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей
  • РИА Новости

По данным ведомства, Елисеев с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге в составе организованной группы разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания».

Установлено, что он задействовал акционерное общество «УК «Норд-Вест Капитал» и отвечал за финансовые проводки, в том числе по выводу денег за рубеж, лично курировал схемы по переводу денежных средств в Испанию.

«В результате преступных действий Елисеева организациям «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания» причинён ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей», — говорится в сообщении.

В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву, отметили в ведомстве.

Кроме того, из Испании будет экстрадирован Эгидиюс Татарунас, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков. 

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