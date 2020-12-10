Приставы Петербурга оштрафовали коллекторские агентства на 7,5 млн рублей

Короткая ссылка
Судебные приставы Петербурга оштрафовали за 11 месяцев 2020 года 235 коллекторских организаций на общую сумму в 7,5 млн рублей. Их представители пользовались незаконными методами сбора задолженностей.
Приставы Петербурга оштрафовали коллекторские агентства на 7,5 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Всего приставы получили за это время более 2,2 тыс. жалоб на действия коллекторов. Наиболее частыми причинами являются непрекращающиеся звонки, смс-сообщения гражданам от коллекторских организаций, а также негативные отзывы о должниках в социальных сетях.

Все эти действия нарушают условия взаимодействия с должниками, закреплённые в соответствующем федеральном законе.

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить