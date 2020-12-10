Приставы Петербурга оштрафовали коллекторские агентства на 7,5 млн рублей
- РИА Новости
Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФССП.
Всего приставы получили за это время более 2,2 тыс. жалоб на действия коллекторов. Наиболее частыми причинами являются непрекращающиеся звонки, смс-сообщения гражданам от коллекторских организаций, а также негативные отзывы о должниках в социальных сетях.
Все эти действия нарушают условия взаимодействия с должниками, закреплённые в соответствующем федеральном законе.
Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.