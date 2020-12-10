Приставы Петербурга оштрафовали коллекторские агентства на 7,5 млн рублей

Судебные приставы Петербурга оштрафовали за 11 месяцев 2020 года 235 коллекторских организаций на общую сумму в 7,5 млн рублей. Их представители пользовались незаконными методами сбора задолженностей.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Всего приставы получили за это время более 2,2 тыс. жалоб на действия коллекторов. Наиболее частыми причинами являются непрекращающиеся звонки, смс-сообщения гражданам от коллекторских организаций, а также негативные отзывы о должниках в социальных сетях.

Все эти действия нарушают условия взаимодействия с должниками, закреплённые в соответствующем федеральном законе.

Ранее финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коллекторами в стране.