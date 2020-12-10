Путин рассказал о сокращении числа лиц в российских тюрьмах
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Об этом он сказал, комментируя выступление правозащитницы Евы Меркачёвой.
«Вы сказали о том, что сократилось в два раза у нас тюремное население. Это точно так и есть, в два раза», — заявил он.
Президент обратил внимание, что в России также в четыре раза сократилось число людей, в отношении которых применяются меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также Путин оценил возможность проведения широкой амнистии.
RT ведёт трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.