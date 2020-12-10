Путин оценил возможность широкой амнистии в России
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«По поводу широкой амнистии. Надо здесь внимательно посмотреть», — сказал он.
Он отметил, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт и должен использоваться.
Президент подчеркнул, что надо только внимательно посмотреть и понять, как граждане, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них какие-то правонарушения, окажутся на свободе.
«Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения», — сказал Путин.
RT ведёт трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.