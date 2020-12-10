Путин оценил возможность широкой амнистии в России

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека оценил возможность проведения широкой амнистии.
Путин оценил возможность широкой амнистии в России
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«По поводу широкой амнистии. Надо здесь внимательно посмотреть», — сказал он.

Он отметил, что этот инструмент гуманизации ситуации не должен быть забыт и должен использоваться.

Президент подчеркнул, что надо только внимательно посмотреть и понять, как граждане, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них какие-то правонарушения, окажутся на свободе.

«Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения», — сказал Путин.

RT ведёт трансляцию заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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