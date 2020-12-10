Чуйченко поздравил RT с 15-летием

Министр юстиции России Константин Чуйченко поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Сегодня телеканал продолжает развивать лучшие традиции журналистики: независимость, оперативность и достоверность», — сказал он.

По его словам, благодаря освещению наиболее значимых вопросов во всех сферах общества, представлению объективной картины мира RT занимает лидирующее положение среди СМИ.

Чуйченко пожелал команде RT дальнейшего творческого развития, неиссякаемой энергии и благополучия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.