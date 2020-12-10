Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил RT с 15-летием.

«Поздравляю коллектив телеканала RT с 15-летием. За эти годы вы стали мощным международным информационным телеканалом. Вы непредвзято и профессионально освещаете события, происходящие в России и в мире. Вам доверяют — аудитория RT растёт, несмотря на давление, попытки дискредитировать, с которыми сталкивается телеканал за рубежом: ограничение вещания, запрет на работу журналистов, цензура. Сегодня миллионы людей по всему миру смотрят именно ваши новости», — заявил Володин.

Он отметил, что «граждане всех стран хотят получать объективную информацию, смотреть новости, созданные командой профессиональных и ответственных журналистов».

«Вашей командой. Желаю сотрудникам телеканала здоровья и новых успехов», — заключил Володин.

Ранее журналист Владимир Соловьёв поздравил RT с 15-летием.