Владимир Соловьёв поздравил RT с 15-летием

Журналист Владимир Соловьёв поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Посмотрите, какие потрясающие женщины работают в RT. И когда смотришь репортажи из Франции — просто восторг. Что бы мы знали, что бы мир знал о «жёлтых жилетах», если бы не RT? Когда мы говорим о военных корреспондентах RT, это ребята героические. Поэтому я представляю, насколько тяжело и мучительно думать о ребятах, которые жертвуют во многом своей жизнью, иногда свободой ради того, чтобы люди знали правду. И это всё RT», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.