В России можно будет оформить пенсию в банках

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило поправки, которые позволят получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию в банках.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — приводит ТАСС его слова.

По словам Мишустина, гражданин сможет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии ещё на год, до конца 2023 года.