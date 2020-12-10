В ОНК сообщили об отмене прогулок в психиатрических больницах Москвы

Прогулки пациентов психиатрических больниц Москвы отменены. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович по итогам посещения столичной психиатрической больницы №13.

«Сегодня в ходе проверки больницы №13 выяснилось, что пациентов не выводят на прогулки. Пациенты утверждали, что по два-три месяца не были на улице», — сказала правозащитница.

Представитель администрации больницы пояснил ОНК, что в плохую погоду, особенно в зимний период, на прогулки раньше могли выходить только поступившие в больницу на обследование юноши, подлежащие призыву в армию, но в условиях пандемии коронавирусной инфекции прогулки отменены и для них.

По словам представителя администрации, прогулки отменены и в других психиатрических больницах Москвы.

Проверку больницы члены ОНК Москвы осуществили совместно с сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило порядок посещения членами ОНК медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь и осуществляющих судебно-психиатрические экспертизы.