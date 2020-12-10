МЧС поздравило RT с 15-летием

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МЧС России поздравило телеканал RT с 15-летием.
МЧС поздравило RT с 15-летием
  • РИА Новости

«Вещая по всему миру, телеканал рассказывает иностранной аудитории о значимых событиях в России, популяризирует культуру и быт населения страны», — заявили в ведомстве.

Министерство пожелало каналу процветания и ярких сюжетов, а команде — творческих успехов и интересных проектов.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».

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