Матвиенко рассказала о высоких оценках работы RT со стороны зарубежных коллег

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила телеканал RT с 15-летием.

«За годы, которые были насыщены самыми разными событиями, вы сумели стать для огромной аудитории во всех уголках планеты не только и не столько СМИ, дающим «взгляд из России» на происходящее в мире, сколько самоценным качественным каналом получения объективной, не ангажированной информации», — заявила она.

По словам Матвиенко, во время встреч она не раз слышала от зарубежных коллег высокие оценки работы телеканала.

Как отметила председатель Совфеда, здравомыслящие люди в разных странах доверяют именно RT.

«И есть определённая символичность в том, что день рождения RT — 10 декабря — совпадает с Международным днём прав человека», — добавила она.

Матвиенко пожелала всем сотрудникам RT творческой удачи и реализации всех планов.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».