Кирилл Клеймёнов поздравил RT с 15-летием

Руководитель информационной службы Первого канала Кирилл Клеймёнов поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Как случается с детьми друзей, которые живут где-то далеко, они появляются на свет, дети друзей, в этот момент их являют всем окружающим, потом ты их какое-то время значительное не видишь, и бах, звонок в дверь, открываешь, а там стоит такой красавец или в случае с RT, наверное, уместнее про девушку говорить, и ты думаешь — вау, неужели это так?» — сказал он.

Как отметил Клеймёнов, у него к RT примерно такое отношение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.