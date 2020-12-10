Бабаян поздравил RT с 15-летием

Журналист и телеведущий Роман Бабаян поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Все люди, которые работают, а у вас же даже не телеканал, я бы назвал всё это фабрикой или заводом по производству информационного контента на всех языках, какие, как говорится, есть, но все люди, которые у вас работают, — это однозначно единомышленники», — сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».