Бабаян поздравил RT с 15-летием

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Журналист и телеведущий Роман Бабаян поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Все люди, которые работают, а у вас же даже не телеканал, я бы назвал всё это фабрикой или заводом по производству информационного контента на всех языках, какие, как говорится, есть, но все люди, которые у вас работают, — это однозначно единомышленники», — сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в видеообращении по случаю 15-летия RT заявил, что российский телеканал превратился в «СМИ, которое есть везде, во всех странах мира».

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