Сергей Брилёв рассказал, чем ценен RT

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Журналист «России 1» Сергей Брилёв поздравил RT с 15-летием, отметив, что телеканал ценен своим альтернативным взглядом.

«Альтернативный взгляд. Вот этим, собственно, RT ценно, ценна, ценны, учитывая многоязычие сервисов. И это, собственно говоря, самое главное, что происходит», — сказал Брилёв.

По его словам, эти 15 лет работы очень впечатляют.

«Впечатляют прежде всего тем, что возникла вот такая вот альтернативная история, и когда ты щёлкаешь по каналам, ты знаешь, что у тебя есть CNN и есть возможность посмотреть на всё немножко сбоку. Вот это и есть RT», — добавил он.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.

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