Андрей Кондрашов поздравил RT с 15-летием

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Журналист Андрей Кондрашов поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Наши учителя в журналистике, коими мы их считали в лихие 90-е годы, как то CNN, BBC, Sky попозже, мы считали-считали учителями, и они нам предложили шахматную партию: ребята, выучите фигуры, посмотрите, какие существуют комбинации в шахматах. А Russia Today открыла свою доску, расставила фигуры, выучила все ходы и комбинации и уже в первые же годы стала этих самых учителей обыгрывать абсолютно по-честному», — сказал он.

По его словам, теперь «учителей» раздражает, что вчерашние ученики вдруг их обставили «как котят».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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