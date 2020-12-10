В Тверской области предупредили о новой схеме обмана пенсионеров

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Тверской области предупредили о новой схеме обмана пенсионеров.

Об этом сообщает ФАН.

В ПФР стали поступать жалобы на действия мошенников, которые обещают обеспечить перерасчёт пенсии, но после оплаты своих услуг пропадают.

Как отметили в фонде, они не сотрудничают с подобными организациями и не предоставляют свои информационные базы сторонним лицам.

«Будьте бдительны, не доверяйте организациям, рекламирующим свою деятельность по вопросам пенсионного обеспечения», — сказали в ПФР.

Там добавили, что все сведения по своей пенсии можно получить при обращении в отделение фонда.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.