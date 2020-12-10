В Москве подвели итоги работы столичных центров занятости

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что порядка 160 тыс. человек получили новую работу с начала года благодаря столичным центрам занятости.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что количество зарегистрированных безработных в городе впервые с начала пандемии начало снижаться. В сентябре 2020 года был зафиксирован пик безработицы — 3,04%, в декабре произошёл спад — 1,73%.

«Благодаря работе службы занятости населения Москвы с сентября еженедельно находят работу около 7 тыс. человек. Всего же с января 2020 года трудоустроены около 160 тыс.», — добавила она.

Отмечается, что служба занятости помогла найти работу в ноябре этого года свыше 20 тыс. соискателей, что в два раза превышает показатели за ноябрь 2019 года. Популярными направлениями стали сфера IT, транспорта и логистики, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом в кадровом холдинге Ancor Татьяна Баскина в беседе с Inforeactor дала рекомендации по поиску новой работы.