Эксперты: россияне стали чаще оформлять кредиты на покупку новых автомобилей

Выдача кредитов на новые автомобили в России выросла на 31% в количественном выражении по сравнению с ноябрём 2019 года и на 29% — в денежном выражении, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Об этом сообщает газета «Известия».

Данные получены от 20 ведущих автокредитных банков.

Рост связан с желанием покупателей воспользоваться госпрограммой, действие которой завершалось в ноябре. Банки, которые работали по ней и у которых есть партнёрские соглашения с соответствующими производителями, предоставляли до 70% кредитов с её использованием.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.