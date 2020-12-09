Эксперты: россияне стали чаще оформлять кредиты на покупку новых автомобилей
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Данные получены от 20 ведущих автокредитных банков.
Рост связан с желанием покупателей воспользоваться госпрограммой, действие которой завершалось в ноябре. Банки, которые работали по ней и у которых есть партнёрские соглашения с соответствующими производителями, предоставляли до 70% кредитов с её использованием.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.