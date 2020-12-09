Минобороны открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экспозиция «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» проходит с 9 декабря по 1 марта в историческом пространстве атриума Киевского вокзала в Москве.
На фотографиях военачальники запечатлены в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время войны.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на Арском кладбище.