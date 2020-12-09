Минобороны открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны

Минобороны России в День Героев Отечества открыло выставку фотографий из личных архивов полководцев Великой Отечественной войны, среди которых Георгий Жуков и Иван Конев.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Экспозиция «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» проходит с 9 декабря по 1 марта в историческом пространстве атриума Киевского вокзала в Москве.

На фотографиях военачальники запечатлены в кругу семьи, за любимыми занятиями и в редкие минуты отдыха во время войны.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на Арском кладбище.