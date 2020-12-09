В Татарстане почтили память Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Президент Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова на Арском кладбище.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Церемония состоялась в День Героев Отечества. Её участниками также стали руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, родственники и близкие Кузнецова.

Кузнецов скончался 12 ноября на 95-м году жизни. В казанском парке Победы размещена мемориальная табличка в честь ветерана. Его имя носит Лаишевская средняя общеобразовательная школа №2.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата.